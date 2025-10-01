Milano 9:54
42.607 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:54
9.394 +0,46%
23.817 -0,27%

Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,80% alle 08:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 44.574,02 punti

In breve, Finanza
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,80% alle 08:20 e si muove in territorio negativo a 44.574,02 punti.
