Milano 12:55
42.786 +0,14%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:55
9.422 +0,77%
Francoforte 12:55
23.999 +0,49%

Borsa: Milano in flessione dello 0,55% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 42.489,02 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,55% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 42.489,02 punti.
