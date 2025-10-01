Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,54%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.558,3 Euro

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,54%
Madrid conclude in progresso dello 0,54%, archiviando la sessione a 15.558,3 Euro.
