Con ottobre torna il FrecciaRosa, consulenze gratuite a bordo su prevenzione tumori al seno

(Teleborsa) - Con l’arrivo del mese di ottobre torna sui binari il. A bordo di Frecce, Intercity e Regionali durante tutto il mese si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’. La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica promossa dalè giunta alla 15esima edizione ed è stata presentata a Roma.“FrecciaRosa è la testimonianza concreta dell’impegno del Gruppo FS per la salute e il benessere delle persone - ha dichiarato, Presidente del Gruppo FS Italiane - La collaborazione con Fondazione IncontraDonna, AIOM e con tutte le Istituzioni coinvolte dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie quando si affrontano temi così rilevanti per la collettività. In quindici anni FrecciaRosa è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per la prevenzione oncologica, raggiungendo milioni di viaggiatori e trasformando il treno e le stazioni in spazi di informazione, dialogo e sensibilizzazione”.“Da quindici anni FrecciaRosa attraversa tutto il territorio nazionale. - ha affermato, Fondatrice di Fondazione IncontraDonna - In alcune fasce di età, sarà possibile effettuare anche visite senologiche e l’eventuale ecografia di supporto, per meglio indirizzare agli approfondimenti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia sono attivi tre programmi di screening oncologico, rivolti a specifiche fasce di età, per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. L’adesione della popolazione resta però ancora disomogenea tra le Regioni, evidenziando la necessità di potenziare la sensibilizzazione e l’organizzazione territoriale. Basta pensare che la partecipazione complessiva si attesta al 41%”.Ogni giorno, in Italia, più di 1.000 persone ricevono la diagnosi di cancro: nel 2024 sono stati stimatinuovi casi. Gli stili di vita corretti e la partecipazione ai tre programmi di screening previsti dal Servizio Sanitario Nazionale rappresentano strumenti fondamentali contro il cancro: fino al 40% dei casi può essere evitato proprio grazie a buone pratiche di“Portare la prevenzione sempre più vicino alle italiane e gli italiani è una priorità assoluta. Dobbiamo sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della propria salute, anche quando si sta bene. - ha spiegato il Ministro della Salute,- Vincere il cancro è una sfida che abbiamo messo al primo posto da subito e lavoriamo ogni giorno per promuovere gli stili di vita sani e migliorare l’adesione ai programmi di screening gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Servono un impegno collettivo ed un approccio proattivo: in questa direzione si muove anche la campagna FrecciaRosa che da 15 anni attraversa in treno l'Italia per rafforzare, grazie al contributo prezioso di medici e volontari, la prevenzione del tumore al seno”.Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti e 22.708 copie del “” distribuite. A questo si aggiungono oltre 200 prestazioni gratuite eseguite a circa 150 persone tra screening oncologici, vaccinazioni HPV e antinfluenzale a Scalo San Lorenzo. Tra le novità dell’edizione 2025, il nuovo claim della campagna: “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”, che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini, insieme a un logo rinnovato, caratterizzato da un design moderno, inclusivo, visibile ed efficace, e al nuovo sito