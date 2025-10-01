Efficienza energetica, Enea presenta 14° Rapporto annuale

(Teleborsa) - Martedì 7 ottobre alle ore 14.30 a Roma,, studio che analizza lo sviluppo, l’attuazione e l’impatto delle politiche per l’efficienza energetica in Italia. Interverranno, tra gli altri,(Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Maurizio Gasparri, membro Commissione permanente Giustizia del Senato, e per ENEA la presidente Francesca Mariotti e la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini.Giunto quest’anno alla sua 14ª edizione, il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE)l’attuazione e l’impatto delle politiche per l’efficienza energetica in Italia.è redatto in attuazione dell’art. 5(1) del D.Lgs. n. 115/2008 e nasce dalle attività di analisi, monitoraggio e valutazione svolte dal Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA, che opera come Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica. Queste attività forniscono a istituzioni, operatori e stakeholder pubblici e privati dati e indicazioni strategiche per supportare politiche e decisioni in materia di efficienza energetica.propone una panoramica che comprende:l’evoluzione del quadro normativo e regolatorio a livello europeo, nazionale e locale, con particolare attenzione al ruolo dell’efficienza energetica nelle decisioni in materia di energia e clima;la valutazione dei risparmi energetici nazionali rispetto agli obiettivi europei e il contributo delle misure nei settori edilizia, industria e mobilità;approfondimenti tecnico-scientifici a supporto del dibattito istituzionale e delle strategie di mercato.di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, insieme al ruolo dei certificati bianchi e degli altri strumenti di mercato, fondamentali per sostenere le politiche pubbliche e orientare gli investimenti privati.