Fincantieri, intesa con Aeronautical Service per sviluppo tecnologie avanzate a base carbonio

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha firmato un, PMI attiva nello sviluppo di soluzioni aerospaziali avanzate, per avviare una collaborazione strategica finalizzata all'adozione su larga scala di materiali compositi a base carbonio e tecnologie innovative nelle applicazioni navali, civili e militari.Attraverso l'intesa, Fincantieri procede nell'attuazione della propria strategia industriale, che mira a, consolidando il proprio ruolo di abilitatore di innovazione anche nei segmenti più avanzati e ad alta intensità tecnologica del mercato.I materiali compositi in carbonio, arricchiti da nanotecnologie e soluzioni ingegneristiche proprietarie, offrono un: leggerezza strutturale, riduzione delle firme radar, infrarosse e magnetiche, elevata resistenza meccanica, protezione balistica, ignifugazione e modularità.La collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di una, realizzata con materiali compositi in fibra di carbonio potenziati tramite nanotecnologie. L'unità sarà inoltre dotata di sistemi integrati di autodifesa e supporterà operazioni con droni, munizionamento loitering e tecnologie di sorveglianza e comunicazione avanzate. I payload saranno totalmente riconfigurabili per adattarsi a diversi profili di missione."Grazie a questo accordo affermiamo con chiarezza il nostro ruolo pionieristico nell'introduzione dei materiali compositi in mare - ha detto l'- È un cambio di paradigma tecnologico che punta a coniugare innovazione, sicurezza e sostenibilità in tutte le applicazioni strategiche, civili e militari. Siamo felici di collaborare con Aeronautical Service, PMI tecnologicamente all'avanguardia, per progettare insieme la prossima generazione della cantieristica".