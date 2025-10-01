Fincantieri, intesa con Aeronautical Service per sviluppo tecnologie avanzate a base carbonio

(Teleborsa) - Fincantieri
, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Aeronautical Service
, PMI attiva nello sviluppo di soluzioni aerospaziali avanzate, per avviare una collaborazione strategica finalizzata all'adozione su larga scala di materiali compositi a base carbonio e tecnologie innovative nelle applicazioni navali, civili e militari.
Attraverso l'intesa, Fincantieri procede nell'attuazione della propria strategia industriale, che mira a estendere il perimetro tecnologico del Gruppo oltre l'impiego dell'acciaio
, consolidando il proprio ruolo di abilitatore di innovazione anche nei segmenti più avanzati e ad alta intensità tecnologica del mercato.
I materiali compositi in carbonio, arricchiti da nanotecnologie e soluzioni ingegneristiche proprietarie, offrono un insieme di benefici chiave
: leggerezza strutturale, riduzione delle firme radar, infrarosse e magnetiche, elevata resistenza meccanica, protezione balistica, ignifugazione e modularità.
La collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di una nuova unità ad alta velocità di tipo CCH (Combatant Craft Heavy)
, realizzata con materiali compositi in fibra di carbonio potenziati tramite nanotecnologie. L'unità sarà inoltre dotata di sistemi integrati di autodifesa e supporterà operazioni con droni, munizionamento loitering e tecnologie di sorveglianza e comunicazione avanzate. I payload saranno totalmente riconfigurabili per adattarsi a diversi profili di missione.
"Grazie a questo accordo affermiamo con chiarezza il nostro ruolo pionieristico nell'introduzione dei materiali compositi in mare - ha detto l'AD Pierroberto Folgiero
- È un cambio di paradigma tecnologico che punta a coniugare innovazione, sicurezza e sostenibilità in tutte le applicazioni strategiche, civili e militari. Siamo felici di collaborare con Aeronautical Service, PMI tecnologicamente all'avanguardia, per progettare insieme la prossima generazione della cantieristica".