Fincantieri, partnership con Generative Bionics per lo sviluppo di un robot umanoide saldatore

Fincantieri

(Teleborsa) -e Generative Bionics, azienda italiana impegnata nello sviluppo di robot umanoidi autonomi, hanno avviato una partnership industriale finalizzata all’idel Gruppo assieme agli esseri umani.La collaborazione si sviluppa attraverso un lavoro congiunto tra le competenze industriali di Fincantieri e la piattaforma robotica realizzata da Generative Bionics, con l’obiettivo di, lae laIl progetto prevede, come primo ambito di collaborazione, lo sviluppo di un umanoide progettato per supportare. L’umanoide sarà dotato di intelligenza artificiale e capacità avanzate di manipolazione, percezione e visione dedicata al monitoraggio del cordone di saldatura, nonché di una locomozione ottimizzata per operare in contesti complessi. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza, affinché il sistema possa operare in collaborazione diretta con i lavoratori, nel pieno rispetto delle normative vigenti e senza limitazioni delle aree di lavoro.Il programma di collaborazione avrà una durata complessiva prevista di, con un’impostazione orientata a una rapida introduzione delle soluzioni in ambito operativo. Isono infatti programmati entro la fine del 2026, con l’obiettivo di rendere disponibili funzionalità operative già nel corso dei primi due anni, proseguendo poi con attività di affinamento, estensione e certificazione industriale nel periodo successivo. Le attività di sviluppo e sperimentazione saranno condotte presso il, che fungerà da contesto di riferimento per la validazione e certificazione industriale della tecnologia.