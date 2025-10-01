Francoforte: rosso per Ionos

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Ionos
, che presenta una flessione del 3,27% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Ionos
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo di Ionos
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 39,3 Euro e supporto a 38. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 40,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)