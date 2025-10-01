Francoforte: rosso per Ionos

Ionos

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,27% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 39,3 Euro e supporto a 38. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 40,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)