Francoforte: rosso per Ionos
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Ionos, che presenta una flessione del 3,27% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Ionos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Osservando il grafico di breve periodo di Ionos, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 39,3 Euro e supporto a 38. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 40,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
