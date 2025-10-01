Generali Investments completa acquisizione quota maggioranza in statunitense MGG

Generali

(Teleborsa) -, una delle principali società di gestione patrimoniale a livello globale e parte del Gruppo, e MGG Investment Group (“MGG”), società statunitense nel credito privato diretto con oltre 6,5 miliardi di dollari di attività gestite fondata nel 2014 da Kevin Griffin e McCourt Global, hanno comunicato oggi che Conning & Company - società interamente controllata da Generali Investments - ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 77% in MGG e nelle sue affiliate."Continuiamo a essere favorevolmente colpiti dal team di MGG e siamo,” ha dichiaratodi Generali Investments. “L’acquisizione di MGG dimostra il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni di investimento nei private markets.”"Siamo entusiasti di continuare a ottenere risultati eccellenti per i nostri investitori e mutuatari, creando al contempo maggiori opportunità per i nostri dipendenti come parte di Generali Investments", ha dichiarato Kevin Griffin, Amministratore Delegato e Chief Investment Officer di MGG. "Da oltre un decennio, MGG si è distinta grazie alle nostre capacità di sourcing dinamiche e proprietarie, al capitale flessibile e al pensiero indipendente. Questi princìpi rimarranno al centro del nostro approccio mentre iniziamo questo nuovo capitolo.”L’impatto stimato sulla Solvency II Ratio del Gruppo Generali è di circa -2 punti percentuali.