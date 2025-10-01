Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:37
24.802 +0,77%
Dow Jones 20:37
46.470 +0,16%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Humana in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che tratta in perdita del 5,51% sui valori precedenti.
