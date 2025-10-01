L'italiana Mexedia torna agli scambi a Parigi con AMF che esorta investitori a "rimanere vigili"

(Teleborsa) - Le negoziazioni
delle azioni Mexedia
, società tecnologica italiana specializzata in comunicazioni omnichannel e quotata su Euronext Growth Paris, riprendono nella giornata odierna, 1° ottobre
. Comunicando il provvedimento, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la corrispondente francese della Consob, ha esortato gli investitori a "rimanere vigili".
L'AMF aveva richiesto
a Euronext
di sospendere le negoziazioni delle azioni Mexedia a partire dalla chiusura delle negoziazioni dell'11 settembre
2025 e fino al 30 settembre 2025 incluso, dopo aver individuato diversi indizi di una possibile pratica di "pump and dump" in corso.
"L'autorità esorta gli investitori a rimanere estremamente vigili contro possibili manipolazioni
volte a indurre gli acquisti con l'obiettivo di far salire i prezzi", si legge nella nota dell'AMF.
Inoltre, l'AMF prosegue la sua analisi
e sollecita gli investitori che potrebbero aver acquistato titoli a seguito di aggressive proposte di vendita a conservare tutta la documentazione disponibile (screenshot di tali raccomandazioni, scambi di email, messaggi sui social media o messaggi privati) e a inviarla all'AMF.
La tecnica del "pump and dump"
consiste nell'avvicinare gli investitori promettendo loro un forte potenziale di rialzo di un titolo, che deve essere colto al volo. Gli acquisti così innescati aumentano il prezzo e i volumi di scambio, e assecondano la tesi della persona che genera altri acquisti, mantenendo così la pressione di acquisto sul titolo. Oltre al fatto che questa persona non ha alcuna autorizzazione o approvazione per raccomandare l'acquisto di questi titoli, omette deliberatamente di informare i suoi interlocutori di detenere spesso quantità significative di queste azioni, che vende nel tempo, realizzando così elevate plusvalenze. Non appena la vendita viene completata e la pressione di acquisto cessa, il prezzo del titolo crolla drasticamente, causando un danno significativo agli investitori, che si ritrovano con posizioni ingenti acquistate a prezzi elevati.