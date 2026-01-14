Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:57
25.296 -1,73%
Dow Jones 17:57
48.866 -0,66%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,19%)

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.330,97 punti

Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un -0,19% e archivia gli scambi a 8.330,97 punti.
