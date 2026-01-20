Milano 10:01
Mexedia, l'azionista di controllo scende sotto il 50% del capitale

Mexedia, l'azionista di controllo scende sotto il 50% del capitale
(Teleborsa) - Mexedia, società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha reso noto che l'azionista di controllo Heritage Ventures ha comunicato di aver superato al ribasso, in data 8 gennaio 2026, la soglia del 50% del capitale sociale e dei diritti di voto della società.

Mexedia "conferma che tale notifica non ha alcun impatto sulla struttura di governance della società, sul management né sull'operatività quotidiana, e che la Società continua a perseguire i propri obiettivi strategici e industriali in modo ordinato e coerente", si legge in una nota.
