Mexedia, l'azionista di controllo scende sotto il 50% del capitale

Mexedia

(Teleborsa) -, società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha reso noto che l'ha comunicato di aver, in data 8 gennaio 2026, ladel capitale sociale e dei diritti di voto della società.Mexedia "conferma che tale notificadella società, sul management né sull'operatività quotidiana, e che la Società continua a perseguire i propri obiettivi strategici e industriali in modo ordinato e coerente", si legge in una nota.