Mexedia, l'azionista di controllo scende sotto il 50% del capitale

(Teleborsa) - Mexedia
, società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha reso noto che l'azionista di controllo Heritage Ventures
ha comunicato di aver superato al ribasso
, in data 8 gennaio 2026, la soglia del 50%
del capitale sociale e dei diritti di voto della società.
Mexedia "conferma che tale notifica non ha alcun impatto sulla struttura di governance
della società, sul management né sull'operatività quotidiana, e che la Società continua a perseguire i propri obiettivi strategici e industriali in modo ordinato e coerente", si legge in una nota.