Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:07
25.164 +0,15%
Dow Jones 19:07
50.091 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.313,24 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,18%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 8.313,24 punti.
