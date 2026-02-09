Euronext lancia un nuovo segmento crypto su ETFplus a Piazza Affari

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato europea, ha annunciato oggi il lancio di unsudedicato agli. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella costruzione di un mercato europeo robusto per le criptovalute, rispondendo alla crescente domanda istituzionale attraverso un quadro regolamentato, competitivo e trasparente.Il nuovo segmento consente agliattivi neldi accedere facilmente a strumenti crypto quotati (ETP), permettendo loro di costruire un'esposizione verso gli asset digitali all'interno di un ambiente sicuro che garantisce efficienza e protezione. L'accesso è riservato esclusivamente ai clienti professionali tramite membri autorizzati direttamente connessi al mercato ETFplus, i quali avranno la responsabilità di assicurare che tali prodotti siano messi a disposizione solo della clientela target.Euronext vanta già una consolidata esperienza nel settore, offrendo oltrelegati alle criptovalute sulle piazze di. Con l'estensione al mercato italiano, tutti gli strumenti ammessi su ETFplus saranno negoziati in euro. La struttura post-trading riflette l'integrazione degli asset digitali nel sistema finanziario regolamentato: le operazioni saranno compensate da Euronext Clearing e regolate tramite Euronext Securities Milan.L'iniziativa si allinea alle raccomandazioni delle autorità di vigilanza e supporta l'adozione degli asset digitali nei mercati dei capitali internazionali. Grazie a servizi di post-trading di livello "", Euronext punta a garantire la massima, favorendo lo sviluppo di un ecosistema finanziario innovativo ma protetto, in grado di coniugare la flessibilità degli asset digitali con il rigore dei mercati regolamentati europei., Head of Indices, ETFs and Securitised Derivatives di Euronext, ha dichiarato: "Il lancio del segmento professionale su ETFplus segna una tappa fondamentale nei nostri sforzi per ampliare l'accesso agli strumenti legati alle criptovalute all'interno dell'infrastruttura di mercato regolamentata di Euronext. Ciò sottolinea la nostra determinazione nel promuovere un mercato europeo degli asset digitali che sia solido. Forti della nostra consolidata presenza e dei risultati ottenuti negli asset legati alle crypto, questo nuovo segmento getta basi solide per un'ulteriore innovazione e supporta la crescente domanda di questi asset all'interno di un quadro trasparente, competitivo e regolamentato".