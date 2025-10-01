Milano 12:58
Londra: andamento sostenuto per GSK

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda biofarmaceutica, con una variazione percentuale del 2,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che GSK mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,37%, rispetto a +2,14% del principale indice della Borsa di Londra).


La tendenza di breve di GSK è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,28 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 16. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
