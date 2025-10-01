Londra: andamento sostenuto per GSK

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda biofarmaceutica
, con una variazione percentuale del 2,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che GSK
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,37%, rispetto a +2,14% del principale indice della Borsa di Londra
).
La tendenza di breve di GSK
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,28 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 16. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)