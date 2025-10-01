Londra: scambi al rialzo per Croda International

(Teleborsa) - Bene la società chimica inglese
, con un rialzo del 2,33%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Tecnicamente, Croda International
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,07 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,08.
