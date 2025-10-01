Milano 12:59
42.788 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:59
9.421 +0,75%
Francoforte 12:59
23.994 +0,48%

Londra: scambi al rialzo per Croda International

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Croda International
(Teleborsa) - Bene la società chimica inglese, con un rialzo del 2,33%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Tecnicamente, Croda International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,07 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```