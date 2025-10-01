Luiss e ADA University inaugurano la partnership accademica strategica

(Teleborsa) - Lacompie un passo decisivo con l’inaugurazione questa mattina a, alla presenza dei Presidenti Ilham Aliyev e Sergio Mattarella. Tra i protagonisti del progetto l’, primo ateneo italiano ad aver già avviato un Double Degree con ADA University nel 2023, il programma "Global Management and Politics – Made in Azerbaijan", che ha visto i primi laureati nel luglio 2025.L’accordo quinquennale tra Luiss e ADA prevede lo sviluppo di corsi congiunti, attività di formazione e capacity building ispirati al modello del "Made in Italy". Questa sinergia, nata da un MoU firmato nel 2021 con cinque atenei italiani, si inserisce nel più ampio quadro di cooperazione strategica tra Roma e Baku, volto aCon oltre 600 studenti già iscritti, l’iniziativa segna una tappa significativa nel partenariato multidimensionale tra i due Paesi.Hanno preso parte all’evento inaugurale in rappresentanza dell’Università Luiss Guido Carli il, Direttore del CISS - Center for International and Strategic Studies, e ilProrettore per l’Internazionalizzazione, che ha dichiarato: "La partnership con ADA University mostra quanto la cooperazione accademica e culturale possa essere decisiva per rafforzare i legami tra Paesi. Non è solo un progetto formativo: è un laboratorio di idee e di relazioni, che consente a studenti e docenti di crescere insieme e di trasformare la conoscenza in un patrimonio condiviso. È così che costruiamo fiducia reciproca e nuove opportunità per le future generazioni".