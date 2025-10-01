Negli Stati Uniti scatta lo shutdown: 800 mila in congedo e miliardi di dollari bruciati

(Teleborsa) - Dalla mezzanotte è formalmente(serrata) negli Stati Uniti. Il, durante la precedente presidenza Trump. Dal 1° ottobre, gli, mandando a casafederali e chiudendo tutti i servizi non essenziali: dalla sanità, alla sicurezza e perfino i trasporti, incluso il trasporto aereo. Sarà il caos. E la chiusura degli uffici federali avrà undi dollari in termini di PIL.Lo shutdown, provocato dalla, è scattato a seguito delin extremis del Presidente Trump e dei leader dei due schieramenti, Democratici e Repubblicani. La riunione tenutasi alla Casa Bianca lunedì è stata un fallimento ed il leader statunitense ha addirittura deriso i leader Democratici - il Senatoree lo speaker della camera- intervenuti assieme ai portavoce Repubblicani ad una riunione che non ha portato a risultati concreti.Ilha dunquela proposta dei Repubblicani, che puntava su un finanziamento a breve termine per spostare avanti la scadenza al 21 novembre- La propsta infatti non ha raggiunto la soglia dei 60 voti sufficiente all'approvazione (il piano era stato già bocciato alla Camera a maggioranza democratica), mentre ilchiedeva innanzitutto il, la sanità pubblica per le famiglie a basso reddito istituita dal Presidente Obama.Allo scattare della mezzanotte, sono state lanciatefra i due schieramenti., informa una nota sul sito della Casa Bianca, mostrando un orologio che conta il tempo trascorso dall'inizio dello shutdown., replica su X il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, cui fa eco l'ex vice Presidente Kamala Harris, affermando che Trump ed i Repubblicani "si sono rifiutati di bloccare l'aumento dei costi sanitari".Secondo le stime del Congressional Budget Office, lo shutdown metterà(il precedente shutdown totale del 2013 mise a casa 850 mila persone), per un costo stimato di circa 400 milioni al giorno, che potrebbe variare di giorno in giorno a seconda dei servizi che vengono chiusi e/o riaperti. I dipendenti in congedo riceveranno gli arretrati solo al loro rientro, ma ildei dipendenti federali che operano nell'ambito di programmi non più autorizzati a proseguire.si sono già registratiGli Stati Uniti ora rischiano di entrare in una delle fasi più critiche della storia recente, poiché: istituzioni sanitarie, servizi di sicurezza ed addirittura i trasporti. Persino i mille generali dell'esercito convocati dal capo del Pentagono Pete Hegseth per fare il punto sulla strategia militare potrebbero avere problemi a tornare alle loro basi all'estero.Questo blocco costerà parecchi miliardi di dollari agli Stati Uniti (si stima undi dollari in termini di PIL) in un momento cruciale in cui arrivano segnali di, che lo scorso mese hanno addirittura rimosso le resistenze del Presidente della Fed Jerome Powell, costringendolo ad un. Poi, il dato del(+3,8%), uscito la scorsa settimana, ha attenuato l'allarmismo, ma si attendono dati freschi sul mercato del lavoro questa settimana. Dati che andranno letti in prospettiva, non ignorando quel che sta accadendo ora con lo shutdown.Wall Street sta da giorni scontando il rischio shutdown ed anche ieri è apparsa incerta, guardando con preoccupazione ai dati in arrivo questa settimana.