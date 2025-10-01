Negli Stati Uniti scatta lo shutdown: 800 mila in congedo e miliardi di dollari bruciati

(Teleborsa) - Dalla mezzanotte è formalmente scattato lo shutdown
(serrata) negli Stati Uniti. Il precedente risale al 2019
, durante la precedente presidenza Trump. Dal 1° ottobre, gli uffici federali chiuderanno
, mandando a casa in congedo non retribuito circa 800mila lavoratori
federali e chiudendo tutti i servizi non essenziali: dalla sanità, alla sicurezza e perfino i trasporti, incluso il trasporto aereo. Sarà il caos. E la chiusura degli uffici federali avrà un costo stimato fra 10 e 20 miliardi
di dollari in termini di PIL. La mancata approvazione del Bilancio
Lo shutdown, provocato dalla mancata approvazione della legge di bilancio
, è scattato a seguito del fallimento delle trattative
in extremis del Presidente Trump e dei leader dei due schieramenti, Democratici e Repubblicani. La riunione tenutasi alla Casa Bianca lunedì è stata un fallimento ed il leader statunitense ha addirittura deriso i leader Democratici - il Senatore Chuck Schumer
e lo speaker della camera Hakeem Jeffries
- intervenuti assieme ai portavoce Repubblicani ad una riunione che non ha portato a risultati concreti.
Il Senato USA
ha dunque bocciato con 55 voti a favore e 45 contrari
la proposta dei Repubblicani, che puntava su un finanziamento a breve termine per spostare avanti la scadenza al 21 novembre- La propsta infatti non ha raggiunto la soglia dei 60 voti sufficiente all'approvazione (il piano era stato già bocciato alla Camera a maggioranza democratica), mentre il piano dei Democratici
chiedeva innanzitutto il rifinanziamento per 1.000 miliardi dell'Obamacare
, la sanità pubblica per le famiglie a basso reddito istituita dal Presidente Obama. Le accuse reciproche
Allo scattare della mezzanotte, sono state lanciate accuse reciproche
fra i due schieramenti. "I Democratici hanno bloccato il governo"
, informa una nota sul sito della Casa Bianca, mostrando un orologio che conta il tempo trascorso dall'inizio dello shutdown. "Donald Trump ha appena bloccato il governo"
, replica su X il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, cui fa eco l'ex vice Presidente Kamala Harris, affermando che Trump ed i Repubblicani "si sono rifiutati di bloccare l'aumento dei costi sanitari".Gli effetti dello shutdown
Secondo le stime del Congressional Budget Office, lo shutdown metterà in congedo non retribuito circa 750mila impiegati federali
(il precedente shutdown totale del 2013 mise a casa 850 mila persone), per un costo stimato di circa 400 milioni al giorno, che potrebbe variare di giorno in giorno a seconda dei servizi che vengono chiusi e/o riaperti. I dipendenti in congedo riceveranno gli arretrati solo al loro rientro, ma il Presidente Trump ha minacciato licenziamenti di massa
dei dipendenti federali che operano nell'ambito di programmi non più autorizzati a proseguire. Da gennaio
si sono già registrati 100mila esodi incentivati
.
Gli Stati Uniti ora rischiano di entrare in una delle fasi più critiche della storia recente, poiché sono a rischio di stop o rallentamento servizi essenziali
: istituzioni sanitarie, servizi di sicurezza ed addirittura i trasporti. Persino i mille generali dell'esercito convocati dal capo del Pentagono Pete Hegseth per fare il punto sulla strategia militare potrebbero avere problemi a tornare alle loro basi all'estero.
Questo blocco costerà parecchi miliardi di dollari agli Stati Uniti (si stima un costo fra 10 e 20 miliardi
di dollari in termini di PIL) in un momento cruciale in cui arrivano segnali di rallentamento del mercato del lavoro
, che lo scorso mese hanno addirittura rimosso le resistenze del Presidente della Fed Jerome Powell, costringendolo ad un taglio dei tassi di 25 punti base
. Poi, il dato del PIL migliore delle attese
(+3,8%), uscito la scorsa settimana, ha attenuato l'allarmismo, ma si attendono dati freschi sul mercato del lavoro questa settimana. Dati che andranno letti in prospettiva, non ignorando quel che sta accadendo ora con lo shutdown.
Wall Street sta da giorni scontando il rischio shutdown ed anche ieri è apparsa incerta, guardando con preoccupazione ai dati in arrivo questa settimana.