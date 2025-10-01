Milano
17:35
43.080
+0,83%
Nasdaq
20:38
24.805
+0,79%
Dow Jones
20:38
46.480
+0,18%
Londra
17:30
9.455
+1,12%
Francoforte
17:35
24.114
+0,98%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 20.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in calo Home Depot
New York: in calo Home Depot
Migliori e peggiori
,
In breve
01 ottobre 2025 - 20.00
Si muove verso il basso il
colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, con una flessione del 2,02%.
Condividi
Leggi anche
New York: andamento sostenuto per Home Depot
New York: risultato positivo per Home Depot
New York: giornata depressa per Home Depot
New York: calo per Cisco Systems
Titoli e Indici
Home Depot
-1,62%
Altre notizie
New York: calo per JP Morgan
New York: in calo Verizon Communication
New York: in calo Visa
New York: calo per Boeing
New York: andamento negativo per Goldman Sachs
New York: calo per Amgen
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto