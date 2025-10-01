New York: Regeneron Pharmaceuticals in rally

(Teleborsa) - Brilla la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che passa di mano con un aumento del 5,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Regeneron Pharmaceuticals
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Regeneron Pharmaceuticals
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 577,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 601,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 561,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)