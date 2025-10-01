Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:15
24.724 +0,46%
Dow Jones 18:15
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: Regeneron Pharmaceuticals in rally

(Teleborsa) - Brilla la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che passa di mano con un aumento del 5,56%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Regeneron Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Regeneron Pharmaceuticals, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 577,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 601,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 561,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
