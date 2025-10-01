Milano 17:35
New York: rosso per Workday

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che tratta con una perdita del 3,53%.

L'andamento di Workday nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Workday, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 239 USD. Primo supporto visto a 228,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 224,3.

