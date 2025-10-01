Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:15
24.724 +0,46%
Dow Jones 18:15
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: sviluppi positivi per Etsy

Migliori e peggiori
New York: sviluppi positivi per Etsy
(Teleborsa) - Rialzo per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Etsy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Etsy. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 73,36 USD, con il supporto più immediato individuato in area 67,99. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
