Milano 15:44
42.956 +0,54%
Nasdaq 15:44
24.610 -0,01%
Dow Jones 15:44
46.397 0,00%
Londra 15:44
9.428 +0,83%
Francoforte 15:44
24.057 +0,74%

Occupati ADP USA in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Occupati ADP USA in settembre
USA, Occupati ADP in settembre pari a -32K unità, in calo rispetto al precedente -3K unità (la previsione era 52K unità).
Condividi
```