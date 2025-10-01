Milano
15:44
42.956
+0,54%
Nasdaq
15:44
24.610
-0,01%
Dow Jones
15:44
46.397
0,00%
Londra
15:44
9.428
+0,83%
Francoforte
15:44
24.057
+0,74%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 16.00
Home Page
/
Notizie
/ Occupati ADP USA in settembre
Occupati ADP USA in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 ottobre 2025 - 15.10
USA,
Occupati ADP in settembre pari a -32K unità
, in calo rispetto al precedente -3K unità (la previsione era 52K unità).
Condividi
Argomenti trattati
USA
(404)
