Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:45
25.807 +0,65%
Dow Jones 18:45
49.349 -0,23%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

USA, Occupati ADP in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Occupati ADP in dicembre
USA, Occupati ADP in dicembre pari a 41K unità, in aumento rispetto al precedente -29K unità (la previsione era 49K unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```