Milano
17:35
45.559
-0,43%
Nasdaq
18:45
25.807
+0,65%
Dow Jones
18:45
49.349
-0,23%
Londra
17:35
10.048
-0,74%
Francoforte
17:35
25.122
+0,92%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 19.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Occupati ADP in dicembre
USA, Occupati ADP in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
07 gennaio 2026 - 14.20
USA,
Occupati ADP in dicembre pari a 41K unità
, in aumento rispetto al precedente -29K unità (la previsione era 49K unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Usa, ADP: a dicembre occupazione settore privato aumenta di 41 mila unità meno delle attese
Variazione occupati USA in novembre
Appuntamenti macroeconomici del 7 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 5 gennaio 2026
Altre notizie
PhillyFed USA in dicembre
PMI composito USA in dicembre
USA, PMI manifatturiero in dicembre
Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025
USA, PMI composito in dicembre
ISM non manifatturiero USA in dicembre
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto