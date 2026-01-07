Usa, ADP: a dicembre occupazione settore privato aumenta di 41 mila unità meno delle attese

(Teleborsa) - Crescono ma meno delle attese i posti di lavoro nel settore privato statunitense a dicembre 2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 41 mila posti di lavoro, dopo i -32 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 49 mila unità.È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede solitamente quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì, 9 gennaio 2026.L'andamento è stato sostenuto dall'aumento del settore dei servizi (+44 mila), a cui si è contrapposto il calo nel settore della produzione di beni (-3 mila) e segnatamente nel manifatturiero (-5 mila). In particolare, nel settore servizi, il maggior numero di posti di lavoro è stato creato nei comparti educazione/servizi sanitati (+39 mila), Leisure/hospitality (+24 mila) e Trade/transportation/utilities (+11 mila), che hanno più che compensato il calo nei segmenti Professionisti (-29 mila) e Information (-12 mila).A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un aumento degli occupati di 9 mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento più consistente di 34 mila e l'industria di grandi dimensioni un aumento di 2 mila.