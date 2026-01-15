Milano 17:35
Aéroports de Paris, traffico di gruppo sale a 379 milioni di passeggeri nel 2025

(Teleborsa) - Aéroports de Paris (ADP), società che gestisce gli aeroporti di Parigi e numerosi scali all'estero, ha chiuso dicembre 2025 con un traffico di gruppo di 29,4 milioni di passeggeri, in aumento del +3,0% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il traffico degli aeroporti di Parigi (Paris-CDG + Paris-Orly) è stato di 8,6 milioni di passeggeri, in aumento del +3,2%.

Il traffico dell'intero 2025 a livello di gruppo è stato pari a 379 milioni di passeggeri, in aumento del +4,2% rispetto al 2024. Il traffico degli aeroporti di Parigi è stato di 107 milioni di passeggeri, in aumento del +3,4%, di cui 72 milioni a Paris-CDG (+2,5%) e 34,9 milioni a Paris-Orly.
