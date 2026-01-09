Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:48
25.772 +1,04%
Dow Jones 19:48
49.511 +0,50%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Variazione occupati USA in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Variazione occupati USA in dicembre
USA, Variazione occupati in dicembre pari a 50K unità, in calo rispetto al precedente 56K unità (la previsione era 66K unità).
Condividi
```