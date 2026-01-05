Appuntamenti macroeconomici: settimana del 5 gennaio 2026

(Teleborsa) - Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 48,7 punti)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (preced. -18,8K unità)
10:30 Unione Europea
: Indice Sentix (preced. -6,2 punti)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 1,12 Mld £)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,2 punti) Martedì 06/01/2026
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 53,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 52,8 punti)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,3%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti) Mercoledì 07/01/2026
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 89 punti)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -5%)
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. -32K unità)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili) Giovedì 08/01/2026
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (preced. 37,5 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (preced. 1,5%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (preced. -3,9 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. 1,1 Mld Euro)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (preced. 6%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (preced. 6,4%)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (preced. -14,2 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (preced. -9,3 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (preced. 97 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,5%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (preced. -52,8 Mld $)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. 3,3%)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1%; preced. 1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 199K unità)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -38 Mld piedi cubi) Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%)
06:00 Giappone
: Leading indicator (preced. 109,8 punti)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (preced. 16,9 Mld Euro)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (preced. 1,8%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Consumi familiari, mensile (preced. 0,4%)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,2%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,1%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,5%)
14:30 USA
: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi (preced. 1,33 Mln unità)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,6%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 55K unità; preced. 64K unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,3%)
14:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. -8,5%)
16:00 USA
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53 punti; preced. 52,9 punti)