OPEC+ pronto ad aumentare produzione di petrolio fino a 500 mila barili a novembre

(Teleborsa) - L'OPEC+
il prossimo fine settimana potrebbe annunciare un aumento della produzione di 500mila barili,
ben maggiore di quanto preventivato. Le voci, per ora smentite dal cartello, circolano già da qualche giorno ed hanno provocato una evidente caduta delle quotazioni del greggio
, che scambia attorno ai 66 dollari per la qualità Brent e sui 62 dollari per il West Texas Intermediate.
L'aumento di produzione del cartello accelererebbe la fase di uscita dai tagli decisi un anno fa dall'OPEC+
e, assieme alla ripresa dell'export del Kurdisan
, allo scemare delle tensioni in Israele ed alla frenata della domanda
, andrebbe a gonfiare il surplus di offerta già previsto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia per il 2026.
Petrolio consolida minimi raggiunti
Il prezzo del petrolio ha registrato una brusca correzione questa settimana. Lunedì, i future su Brent e WTI sono crollati di circa il 3%, proseguendo la performance negativa nella giornata di martedì, con il Brent
con consegna a novembre che ha chiuso in ribasso di 95 centesimi (-1,4%) a 67,02 dollari
al barile ed il successivo contratto di dicembre in c alo a 66,03 dollari. Il greggio statunitense West Texas Intermediate
ha registrato un calo di 1,08 dollari (-1,7%), attestandosi a 62,37 dollari
al barile. Questa mattina il mercato sta consolidando questi livelli, con qualche piccola ricopertura.
Le prossime mosse dell'OPEC+ L'OPEC+ si riunirà domenica prossima
per definire la strategia di rientro dai tagli effettuati lo scorso anno. Una strategia perseguita dall'Arabia Saudita e da altri sette Paesi per recuperare quote di mercato. Lo scorso mese
, il cartello aveva deciso un aumento di produzione di 137.000 barili
al giorno a partire da ottobre, mentre due o te fonti anticipano per novembre un aumento compreso fra 274mila e 411mila barili
, che potrebbe anche arrivare a 500mila
barili a partire da novembre, tre volte il quantitativo atteso dal mercato, che si aspettava un taglio in linea con il mese precedente.
La situazione geopolitica
Nel frattempo, il petrolio è tornato a fluire
per la prima volta in due anni e mezzo da un oleodotto del Kurdistan, nel nord dell'Iraq, attraverso la Turchia
, dopo che un accordo provvisorio ha sbloccato una situazione di stallo in Iraq.
Anche l'accordo su Gaza
raggiunto fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ed il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu
contribuisce ad allentare le tensioni
sul mercato, sebbene la posizione di Hamas sia rimasta incerta. Un accordo di pace per Gaza, infatti, eliminerebbe
una parte significativa del premio di rischio geopolitico
, ripristinando il normale traffico marittimo attraverso il Canale di Suez.
La situazione della domanda e dell'offerta
Il mercato petrolifero
potrebbe registrare un surplus record il prossimo anno
, stando alle previsioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), a causa del rallentamento della domanda cinese
e dell'accumulo di scorte da parte di Pechino per le sue riserve strategiche, ed ogni barile in più offerto al mercato rischia di aggravare ulteriormente questo surplus. Secondo le stime dell'AIE, la produzione mondiale supererà i consumi in media di 3,33 milioni
di barili al giorno nel 2026, raggiungendo un record storico di surplus, poco sopra il culmine della pandemia nel 2020.
Per contro, lo shutdown scattato in USA potrebbe ribilanciare questa situazione, con un rallentamento della produzione e della domanda. Sul fronte dell'offerta, gli aumenti decisi sin qui dall'OPEC+ potrebbero essere inferiori in via effettiva, dal momento che alcuni membri del cartello devono smaltire la precedente sovrapproduzione e potrebbero avere difficoltà ad aumentare l'output nell'immediato.