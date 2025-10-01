OPEC+ pronto ad aumentare produzione di petrolio fino a 500 mila barili a novembre

Petrolio consolida minimi raggiunti

Brent

West Texas Intermediate

Le prossime mosse dell'OPEC+

La situazione geopolitica

La situazione della domanda e dell'offerta

(Teleborsa) -il prossimo fine settimana potrebbe annunciare unben maggiore di quanto preventivato. Le voci, per ora smentite dal cartello, circolano già da qualche giorno ed hanno provocato una evidente, che scambia attorno ai 66 dollari per la qualità Brent e sui 62 dollari per il West Texas Intermediate.L'aumento di produzione del cartelloe, assieme alla, allo scemare delle tensioni in Israele ed alla, andrebbe a gonfiare il surplus di offerta già previsto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia per il 2026.Il prezzo del petrolio ha registrato una brusca correzione questa settimana. Lunedì, i future su Brent e WTI sono crollati di circa il 3%, proseguendo la performance negativa nella giornata di martedì, con ilcon consegna a novembre che ha chiusoal barile ed il successivo contratto di dicembre in c alo a 66,03 dollari. Il greggio statunitenseha registrato unal barile. Questa mattina il mercato sta consolidando questi livelli, con qualche piccola ricopertura.per definire la strategia di rientro dai tagli effettuati lo scorso anno. Una strategia perseguita dall'Arabia Saudita e da altri sette Paesi per recuperare quote di mercato. Lo, il cartello aveva deciso un aumento di produzione dial giorno a partire da ottobre, mentre due o te fonti anticipano, che potrebbe anchebarili a partire da novembre, tre volte il quantitativo atteso dal mercato, che si aspettava un taglio in linea con il mese precedente.Nel frattempo, ilper la prima volta in due anni e mezzo, dopo che un accordo provvisorio ha sbloccato una situazione di stallo in Iraq.Ancheraggiunto fra il presidente degli Stati Unitied il primo ministro israelianocontribuisce adsul mercato, sebbene la posizione di Hamas sia rimasta incerta. Un accordo di pace per Gaza, infatti,una parte significativa del, ripristinando il normale traffico marittimo attraverso il Canale di Suez.Ilpotrebbe registrare un, stando alle previsioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), a causa del rallentamento dellae dell'accumulo di scorte da parte di Pechino per le sue riserve strategiche, ed ogni barile in più offerto al mercato rischia di aggravare ulteriormente questo surplus. Secondo le stime dell'AIE, ladi barili al giorno nel 2026, raggiungendo un record storico di surplus, poco sopra il culmine della pandemia nel 2020.Per contro, lo shutdown scattato in USA potrebbe ribilanciare questa situazione, con un rallentamento della produzione e della domanda. Sul fronte dell'offerta, gli aumenti decisi sin qui dall'OPEC+ potrebbero essere inferiori in via effettiva, dal momento che alcuni membri del cartello devono smaltire la precedente sovrapproduzione e potrebbero avere difficoltà ad aumentare l'output nell'immediato.