Milano 13:00
42.797 +0,17%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:00
9.420 +0,75%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

Piazza Affari: andamento negativo per Avio

Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 2,06%.
