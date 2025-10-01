Milano 10:01
42.594 -0,31%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:01
9.388 +0,40%
Francoforte 10:01
23.808 -0,30%

Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin
Seduta vivace oggi per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.
Condividi
```