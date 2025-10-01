Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:15
24.724 +0,46%
Dow Jones 18:15
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi guadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 359.645,66 punti.
Condividi
```