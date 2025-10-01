Piazza Affari: brillante l'andamento di Tenaris

(Teleborsa) - Bene il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, con un rialzo del 2,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Tenaris
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,84%, rispetto a +0,7% del principale indice della Borsa di Milano
).
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)