Piazza Affari: brillante l'andamento di Tenaris

(Teleborsa) - Bene il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, con un rialzo del 2,44%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Tenaris mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,84%, rispetto a +0,7% del principale indice della Borsa di Milano).



