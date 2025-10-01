Milano 13:01
42.800 +0,18%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:01
9.420 +0,74%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

Piazza Affari: calo per Lottomatica

Pressione sull'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che tratta con una perdita del 2,01%.
