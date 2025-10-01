Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

FTSE MIB

Mediobanca

principale indice della Borsa di Milano

banca d'affari italiana

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene dell'1,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,68. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)