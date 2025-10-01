Milano 10:02
42.584 -0,33%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:03
9.397 +0,50%
Francoforte 10:02
23.809 -0,30%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di piazzetta Cuccia, che avanza bene dell'1,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della banca d'affari italiana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,68. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```