Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di piazzetta Cuccia
, che avanza bene dell'1,83%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della banca d'affari italiana
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,68. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)