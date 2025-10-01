Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

(Teleborsa) - Rosso per la società media e di comunicazione italiana
, che sta segnando un calo dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)