Milano 10:03
42.575 -0,35%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:03
9.397 +0,50%
Francoforte 10:03
23.804 -0,32%

Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

(Teleborsa) - Rosso per la società media e di comunicazione italiana, che sta segnando un calo dell'1,83%.

Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
