Piazza Affari: si concentrano le vendite su Cementir

(Teleborsa) - Retrocede la società cementiera
, con un ribasso del 2,11%.
La tendenza ad una settimana di Cementir
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del gruppo cementiero
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,05 Euro e primo supporto individuato a 13,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)