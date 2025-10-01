Milano 10:03
42.575 -0,35%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:03
9.397 +0,50%
Francoforte 10:03
23.804 -0,32%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società cementiera, con un ribasso del 2,11%.

La tendenza ad una settimana di Cementir è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo del gruppo cementiero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,05 Euro e primo supporto individuato a 13,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
