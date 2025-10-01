Milano
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 13.18
Home Page
/
Notizie
/ PMI manifatturiero Unione Europea in settembre
PMI manifatturiero Unione Europea in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 ottobre 2025 - 10.05
Unione Europea,
PMI manifatturiero in settembre pari a 49,8 punti
, in calo rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 49,5 punti).
