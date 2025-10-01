Milano 13:01
42.800 +0,18%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:02
9.418 +0,72%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

PMI manifatturiero Unione Europea in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI manifatturiero Unione Europea in settembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre pari a 49,8 punti, in calo rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 49,5 punti).
Condividi
```