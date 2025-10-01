Polizze catastrofali obbligatorie per 25mila medie imprese

(Teleborsa) - Perintrodotto con la legge di Bilancio del 2024, diMa quanto costa assicurarsi? A fare un punto della situazione ci ha pensato, in collaborazione conI costi delle assicurazioniL’analisi ha evidenziato come isoprattutto se paragonati ai benefici. Per calcolare i costi, Facile.it ha elaborato alcune simulazioni prendendo(un’azienda metalmeccanica, un’azienda alimentare ed un mobilificio) in 3 città campione:Per l’attività metalmeccanica è stato considerato; con queste caratteristiche, il premio annuale per sottoscrivere, valore che diventa 790 euro a Roma e 1.025 euro a Palermo.Lein virtù di valori assicurati più elevati: in questo caso un terreno di 50.000 euro, un’immobile dal valore di 2 milioni di euro, attrezzature per 200.000 euro ed impianti e macchinari da 1,2 milioni di euro. La struttura posizionata a Milano devePer il(terreno 50mila euro, fabbricato 1,8 milioni di euro, attrezzature da 200.000 euro ed impianti/macchinari da 1 milione di euro), ilI prezzi, come spiegano gli esperti di Facile.it,tra cui, ad esempio, ladove sono ubicati gli immobili in cui hanno sede le aziende, la, la, le, il, la(distanza da terra in numero di piani), ile, non ultime, ledi ciascuna compagnia assicurativa.Sebbene al momentoie per le aziende che non sottoscrivono la polizza, chi non si adegua all’obbligo non potrà accedere ad agevolazioni o contributi pubblici e, in caso di evento calamitoso, rischia di dover far fronte autonomamente ai danni subiti senza poter contare su eventuali indennizzi da parte dello Stato.Quando si parla di prodotti assicurativi è fondamentaleLa stessa regola vale anche questa volta. Per le polizze Cat Nat, ad esempio, è importantissimo fare attenzione agli eventi calamitosi per i quali è obbligatorio assicurarsi; la legge fa riferimento a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre non sono oggetto dell'obbligo altri fenomeni atmosferici quali grandine, trombe d’aria e bombe d’acqua; per tutelarsi da questi eventi, quindi, sarà necessario sottoscrivere delle garanzie accessorie ad hoc.: la frana, ad esempio, è coperta se l’evento si manifesta in maniera "rapida", se invece, si tratta di un evento "graduale", non è coperto. Tra le esclusioni ci sono anche, ad esempio, le mareggiate, le valanghe e le slavine e non è possibile, chiaramente, assicurare edifici abusivi e non a norma.