Reway, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte ha incrementato il target price (a 11,20 euro per azione dai precedenti 8,90 euro) e confermato la raccomandazione "Outperform" sul titolo Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.



Gli analisti scrivono che il notevole portafoglio ordini si traduce in un solido rapporto book-to-bill di circa 1,8x, garantendo visibilità sui ricavi per oltre quattro anni e supportando una traiettoria di crescita sostenibile. Ciò è ulteriormente supportato da un mercato infrastrutturale dinamico, sostenuto da piani di investimento a lungo termine dei principali operatori.



Intermonte ha rivisto al rialzo le stime a seguito di un valore della produzione del primo semestre del 2025 superiore alle aspettative, che ha superato la traiettoria prevista per l'anno. Prevede ora che il VoP raggiunga i 257 milioni di euro nell'esercizio 2025 (+11% anno su anno rispetto ai precedenti 250 milioni di euro). Questa revisione si traduce in un aumento dell'EBITDA, ora stimato a 52,2 milioni di euro (in precedenza 49,8 milioni di euro), e in un utile netto rettificativo di 28,5 milioni di euro (+32% anno su anno, +4% rispetto alla stima precedente), ipotizzando un utile finanziario netto leggermente inferiore e imposte leggermente superiori. La base più solida per il 2025 porta a revisioni al rialzo per gli anni fiscali 2026 e 2027, riflettendo il proseguimento della crescita nei prossimi anni.



"I risultati del primo semestre del 2025 evidenziano il forte slancio di Reway - si legge nella ricerca - L'azienda è leader nella ristrutturazione di ponti, viadotti e gallerie in Italia, operando in un mercato interessante con forti prospettive di crescita e elevate barriere all'ingresso. Con un portafoglio ordini superiore a 1,1 miliardi di euro (oltre 4 anni di ricavi), è ben posizionata per cogliere le opportunità. L'impegno del management per un'ulteriore strutturazione rappresenta un ulteriore vantaggio. Si prevede che l'M&A rimarrà una leva strategica per superare i vincoli, sfruttando al contempo le competenze dell'azienda".

(Teleborsa) -