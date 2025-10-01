Milano 13:02
Stellantis e Mistral AI rafforzano collaborazione per accelerare adozione dell'AI

(Teleborsa) - Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, e Mistral AI, azienda francese di intelligenza artificiale, elevano la loro partnership dai progetti pilota ad un utilizzo più ampio dell'intelligenza artificiale (IA) su scala aziendale, integrando l'IA generativa in tutte le operazioni.

"Il nostro lavoro con Mistral AI ci permette di muoverci più velocemente e in modo più intelligente. Ciò che rende unica questa partnership è la capacità di Mistral AI di collaborare a stretto contatto con Stellantis per ottenere risultati significativi - ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis - Insieme, stiamo creando sistemi intelligenti e adattabili che portano valore reale ai nostri clienti e aiutano Stellantis a rimanere all'avanguardia".

"Stellantis è un partner unico per Mistral AI grazie alla sua portata, alla sua competenza ingegneristica e alla sua determinazione nell'applicare l'intelligenza artificiale in ogni ambito aziendale - ha affermato Arthur Mensch, CEO e cofondatore di Mistral AI - Le nostre soluzioni IA altamente personalizzabili e i nostri team di ingegneri dedicati saranno fondamentali per fornire soluzioni pratiche per migliorare l'esperienza dei clienti e le operazioni di Stellantis. Insieme, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per il modo in cui l'IA può trasformare i settori più complessi".

Stellantis e Mistral AI creeranno due team multidisciplinari e complementari: Innovation Lab, laboratorio di innovazione: sviluppo congiunto di soluzioni di intelligenza artificiale altamente personalizzate per affrontare casi d'uso complessi e integrare l'IA direttamente nei processi aziendali di Stellantis, con particolare attenzione alle vendite e al post-vendita; Transformation Academy, per accelerare la trasformazione: estendere l'adozione dell'intelligenza artificiale in Stellantis, velocizzare il passaggio dai prototipi alla produzione e lanciare nuove soluzioni operative in grado di produrre risultati aziendali misurabili.

Nel contesto di questa rafforzata collaborazione, Stellantis e Mistral AI si concentreranno su due obiettivi principali: fornire ai team di vendita e post-vendita informazioni basate sull'IA per servire meglio i clienti, personalizzare le interazioni e supportare processi decisionali più intelligenti; aumentare l'efficienza in tutta l'azienda sfruttando il feedback dei clienti e l'intelligenza dei dati per accelerare lo sviluppo, migliorare la qualità e stimolare l'innovazione in tutte le funzioni.
