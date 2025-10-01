Stellantis e Mistral AI rafforzano collaborazione per accelerare adozione dell'AI

(Teleborsa) - Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, e Mistral AI, azienda francese di intelligenza artificiale, elevano la loro partnership dai progetti pilota ad un utilizzo più ampio dell'intelligenza artificiale (IA) su scala aziendale
, integrando l'IA generativa in tutte le operazioni.
"Il nostro lavoro con Mistral AI ci permette di muoverci più velocemente e in modo più intelligente. Ciò che rende unica questa partnership è la capacità di Mistral AI di collaborare a stretto contatto con Stellantis per ottenere risultati significativi - ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis
- Insieme, stiamo creando sistemi intelligenti e adattabili che portano valore reale ai nostri clienti e aiutano Stellantis a rimanere all'avanguardia".
"Stellantis è un partner unico per Mistral AI grazie alla sua portata, alla sua competenza ingegneristica e alla sua determinazione nell'applicare l'intelligenza artificiale in ogni ambito aziendale - ha affermato Arthur Mensch, CEO e cofondatore di Mistral AI
- Le nostre soluzioni IA altamente personalizzabili e i nostri team di ingegneri dedicati saranno fondamentali per fornire soluzioni pratiche per migliorare l'esperienza dei clienti e le operazioni di Stellantis. Insieme, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per il modo in cui l'IA può trasformare i settori più complessi".
Stellantis e Mistral AI creeranno due team
multidisciplinari e complementari: Innovation Lab
, laboratorio di innovazione: sviluppo congiunto di soluzioni di intelligenza artificiale altamente personalizzate per affrontare casi d'uso complessi e integrare l'IA direttamente nei processi aziendali di Stellantis, con particolare attenzione alle vendite e al post-vendita; Transformation Academy
, per accelerare la trasformazione: estendere l'adozione dell'intelligenza artificiale in Stellantis, velocizzare il passaggio dai prototipi alla produzione e lanciare nuove soluzioni operative in grado di produrre risultati aziendali misurabili.
Nel contesto di questa rafforzata collaborazione, Stellantis e Mistral AI si concentreranno su due obiettivi principali
: fornire ai team di vendita e post-vendita informazioni basate sull'IA per servire meglio i clienti, personalizzare le interazioni e supportare processi decisionali più intelligenti; aumentare l'efficienza in tutta l'azienda sfruttando il feedback dei clienti e l'intelligenza dei dati per accelerare lo sviluppo, migliorare la qualità e stimolare l'innovazione in tutte le funzioni.