Stellantis e Mistral AI rafforzano collaborazione per accelerare adozione dell'AI

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, e Mistral AI, azienda francese di intelligenza artificiale,, integrando l'IA generativa in tutte le operazioni."Il nostro lavoro con Mistral AI ci permette di muoverci più velocemente e in modo più intelligente. Ciò che rende unica questa partnership è la capacità di Mistral AI di collaborare a stretto contatto con Stellantis per ottenere risultati significativi - ha dichiarato- Insieme, stiamo creando sistemi intelligenti e adattabili che portano valore reale ai nostri clienti e aiutano Stellantis a rimanere all'avanguardia"."Stellantis è un partner unico per Mistral AI grazie alla sua portata, alla sua competenza ingegneristica e alla sua determinazione nell'applicare l'intelligenza artificiale in ogni ambito aziendale - ha affermato- Le nostre soluzioni IA altamente personalizzabili e i nostri team di ingegneri dedicati saranno fondamentali per fornire soluzioni pratiche per migliorare l'esperienza dei clienti e le operazioni di Stellantis. Insieme, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per il modo in cui l'IA può trasformare i settori più complessi".Stellantis e Mistral AI creerannomultidisciplinari e complementari:, laboratorio di innovazione: sviluppo congiunto di soluzioni di intelligenza artificiale altamente personalizzate per affrontare casi d'uso complessi e integrare l'IA direttamente nei processi aziendali di Stellantis, con particolare attenzione alle vendite e al post-vendita;, per accelerare la trasformazione: estendere l'adozione dell'intelligenza artificiale in Stellantis, velocizzare il passaggio dai prototipi alla produzione e lanciare nuove soluzioni operative in grado di produrre risultati aziendali misurabili.Nel contesto di questa rafforzata collaborazione, Stellantis e Mistral AI si concentreranno su: fornire ai team di vendita e post-vendita informazioni basate sull'IA per servire meglio i clienti, personalizzare le interazioni e supportare processi decisionali più intelligenti; aumentare l'efficienza in tutta l'azienda sfruttando il feedback dei clienti e l'intelligenza dei dati per accelerare lo sviluppo, migliorare la qualità e stimolare l'innovazione in tutte le funzioni.