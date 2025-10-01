Terna inaugura a Torino il nuovo Innovation Zone per la transizione energetica e digitale

(Teleborsa) -ha inaugurato oggi il, nuovo polo di innovazione delil quarto dopo quelli avviati aa Tunisi e nella regione adriatica.L’annuncio è stato fatto in occasione del, l’appuntamento che ha riunito a Torino, presso la sede del Collège des Ingénieurs Italia, numerosi partner di Terna e rappresentanti dell’ecosistema italiano e internazionale dell’innovazione.Il nuovo polo di Torino è dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per affrontare la duplice transizione della rete elettrica, energetica e digitale, e nasce con uno sguardo rivolto in particolare all’Europa; il nostro continente è, infatti,, il settore relativo alle tecnologie per la decarbonizzazione. Per accelerare, dunque, la duplice transizione, il Terna Innovation Zone Torino adotta un, collaborando con centri di ricerca, università, startup e partner industriali in tutta Europa.Il nuovo centro di innovazione situato nel capoluogo piemontese gode inoltre della vicinanza ad alcuni tra i principali laboratori tecnologici di Terna come l’, dove si sviluppano soluzioni per l’integrazione dei veicoli elettrici nella rete, e i centri di sperimentazione e addestramento diche testano sensori digitali, droni e robot per l’ottimizzazione del monitoraggio e della manutenzione delle infrastrutture elettriche.Il Terna Innovation Zone Torinoanche attraverso la partecipazione a programmi internazionali di innovazione, tra cui:, che coinvolge grandi realtà infrastrutturali in progetti di innovazione per la manutenzione degli asset;, nata dalla collaborazione di diciannove incubatori europei;, che riunisce otto dei maggiori operatori europei di rete di trasmissione elettrica. Proprio a Torino si è svolta ieri, 30 settembre, la prima riunione con cui la TSO Innovation Alliance ha avviato il suo programma di innovazione.Durante il Terna Innovation Zone Forum del primo ottobre, inoltre, laha lanciato la prima open call congiunta, dedicata al tema ". La challenge punta ad individuare startup e PMI innovative in grado di proporre soluzioni per migliorare la resilienza delle infrastrutture elettriche di fronte ai sempre più frequenti eventi climatici estremi.Il Forum ha ospitato anche l’intervento di Steve Westly, Managing Partner di The Westly Group, fondo di venture capital della Silicon Valley attivo principalmente in ambito cleantech, e la presentazione dello studio "" a cura diche offre una panoramica sui trend emergenti e sugli investimenti nel settore dell’innovazione delle reti elettriche.Il Terna Innovation Zone Torino sorge all’interno di uno degli ecosistemi più vivaci e avanzati nel panorama europeo: la città, eletta "" al, vanta eccellenze accademiche come il Politecnico di Torino, ospita eventi di rilievo internazionale come l’Italian Tech Week e realtà di primo piano come Officine Grandi Riparazioni (OGR), il più grande centro italiano dedicato a innovazione ed accelerazione d’impresa.Con l’apertura dell’Innovation Zone di Torino,in Europa e nel mondo. Il nuovo polo rappresenta un tassello fondamentale nel posizionamento del Gruppo come aggregatore di competenze e tecnologie, a supporto di un sistema elettrico sempre più sostenibile, digitale e resiliente, capace di coniugare progresso tecnologico e responsabilità sociale.