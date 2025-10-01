Terzo Settore al CNEL: confronto con istituzioni per rafforzarne il ruolo economico e sociale

(Teleborsa) - Facilitare il– alla vigilia della legge di bilancio - all’interno di un perimetro valoriale basato sul’avvio di una nuova stagione per ilin cui venga superata la sola natura sociale e volontaristica in funzione di un riconoscimento sempre più forte del suo contributo allo sviluppo economico.Questo ilpromosso dadal titolo "", ospitato questa mattina dalalla presenza, tra gli altri, del Viceministro dell’economia e delle finanzee del Viceministro del lavoro e delle politiche sociali,In apertura, il, ricordando il ruolo fondamentale svolto dalle realtà del Terzo Settore, cheattraverso la partecipazione di sei membri, ha rivolto un appello per la raccolta di concrete proposte di iniziativa legislativa volte alla valorizzazione economica del Terzo Settore, basata sull’ascolto diretto dei suoi principali rappresentanti."Quando si parla del Terzo Settore non si pensa mai all’economia e al forte contributo di tutte le realtà sociali e cooperative italiane per la produttività e la crescita economica del Paese ma, nella società odierna, questa visione risulta falsa e obsoleta. Sempre più, infatti, ilcome garanzia di benessere lascia il posto all’impronta dell’economia civile che impone una nuova prospettiva di analisi, olistica e orientata alla difesa del benessere della collettività su quello individuale. Le diverse transizioni in corso – tra cui quelle ambientale, geopolitica e digitale – impongono didell’economia civile e del dono, diretta espressione del Terzo Settore. Più procede lo scardinamento del modello di società industriale e la società si rende sempre più composita, più il tema del dono, del comunitarismo e dell’altruismo ritrovano il suo posto. Intendo, auspicando di ricevere numerose proposte di iniziativa legislativa per assicurare un reale campo di passo nella percezione e nella tutela del Terzo Settore", questo l’invito di"Oggi, specialmente in quei settori dove la funzione sociale svolta dalle realtà del Terzo Settore non sembra ancora pienamente riconosciuta e tutelata. Inserire nel CTS una previsione di tipo generale in materia di IRAP potrebbe costituire una cornice normativa per affrontare in modo uniforme il tema con un'operazione di condivisione e coordinamento tra Stato-Regioni e Terzo Settore. Per rispondere a un evidente problema di finanza pubblica, proponiamo l’introduzione – almeno inizialmente – diperché ancora oggi manca una disposizione in grado di evitare che gli enti del Terzo Settore subiscano una pressione fiscale più onerosa di quella che interessa enti e società commerciali. Inoltre, proponiamo – in particolare per i patronati, la cui funzione sociale e di pubblica utilità è evidente – un’aliquota agevolata già destinata alle cooperative sociali. Infine,che, a nome di MCL, intendo suggerire riguarda l’istituzione di un tavolo tra la Conferenza Permanente Stato-Regioni e il Forum degli ETS con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale nel campo del Terzo Settore" – ha risposto"Per il Ministero,hanno un chiaro valore strategico e lo testimoniano i tanti interventi mossi nella direzione di una maggiore tutela, indirizzati a rendere operativa la disciplina relativa al Terzo Settore e alle imprese sociali che non aveva ancora concreta applicazione. Il nostro lavoro è orientato allo snellimento delle procedure burocratiche, anche grazie al contributo dei rappresentanti qui presenti ma, pur prestando da sempre massima attenzione al Terzo Settore, occorre trovare un bilanciamento con le risorse a nostra disposizione. Tra gli interventi normativi da fare e quelli amministrativi già portati a termine, stiamo dando forma a una strada più agevole per il comparto del terzo settore che – ribadisco – essere di straordinaria importanza per l’accelerazione economica del Paese" - ha aggiunto"Non posso che condividere le diverse visioni di prospettiva emerse oggi, tutte accumunate dall’ambizione di generare il bene a tutti i livelli della società. In questi anni abbiamo ascoltato ia partire dai 24 milioni di fondi straordinari rivolti al Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Abbiamo creduto sin dall’inizio nell’amministrazione condivisa e, circa la fiscalità, abbiamo avviato un assiduo lavoro interministeriale in stretta collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un altro risultato di cui possiamo dirci soddisfatti, anche sul piano culturale, è il riconoscimento a livello europeo dell’associazionismo italiano, da promuovere come modello di riferimento per le altre nazioni. Continueremo in questa direzione anche nei mesi a venire:", ha dichiarato Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.Al dialogo hanno partecipato i rappresentanti delle principali realtà del Terzo Settore, tra cui Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Terzo Settore, Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale ACLI, Giuseppe De Biase, Presidente nazionale ANTEAS, Walter Massa, Presidente nazionale ARCI, Domenico Pantaleo, Presidente rete AUSER e Stefano Gheno, Presidente CdO Opere sociali.