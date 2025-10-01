Var Energi acquista la quota di TotalEnergies nel giacimento norvegese Ekofisk PPF

Var Energi, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni , ha acquisito la quota di partecipazione di TotalEnergies nel giacimento petrolifero norvegese Ekofisk PPF nella licenza PL018F. Il progetto Ekofisk PPF si trova nella Greater Ekofisk Area della Norwegian Continental Shelf (NCS). Il progetto estenderà la vita produttiva dell'area di Ekofisk. La riqualificazione consentirà una migliore esposizione del giacimento e tassi di produzione, con conseguente aumento significativo delle risorse recuperabili, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie di completamento e di pozzi orizzontali.

(Teleborsa) -L'operazione aumenterà la quota di partecipazione di Var Energi nel progetto PPF nella licenza PL018F, rafforzando la sua posizione nella Greater Ekofisk Area. L'operazione aggiungerà riserve nette certe e probabili stimate di 38 milioni di barili di petrolio equivalente (mmboe), con bassi costi operativi per barile e potenziale di ulteriore crescita. La decisione finale di investimento dovrebbe essere presa nel quarto trimestre di quest'anno, con l'avvio della produzione del progetto previsto per la fine del 2028."Il progetto Ekofisk PPF èche supporta le nostre ambizioni di mantenere un livello di produzione compreso tra 350 e 400.000 barili di petrolio equivalente (kboepd) entro il 2030 e oltre - ha detto il- L'operazione supporta anche la nostra strategia di hub, aumentando la nostra presenza in un'area in cui siamo già presenti e aggiungendo riserve a basso costo con un significativo potenziale di crescita".A seguito dell'operazione, iPL018F sono(35,112%, operatore), con Var Energi ASA (52,284%), DNO (7,604%) e Petoro (5%) come partner.