Var Group (Sesa), partnership con Perspective AI. Opzione di ingresso nel capitale

(Teleborsa) - Var Group (Gruppo), multinazionale attiva nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali, e Perspective AI, società specializzata nell'efficientamento dei processi aziendali e nella creazione di ecosistemi tecnologici su misura, hanno stretto una partnership per l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei processi critici di business del mid-market industriale e i servizi. La collaborazione strategica prevede anche l'L'iniziativa ha l'obiettivo didei processi e al miglioramento delle decisioni aziendali, si legge in una nota, che non fornisce dettagli finanziari sull'operazione.La collaborazione tra Perspective AI e Var Group nasce per supportare le imprese nell'integrazione strategica dell'AI, aiutandole a tradurre il potenziale tecnologico in vantaggi competitivi concreti., la metodologia che parte proprio da quel 70% relativo ai processi e al change management per garantire il successo dell'adozione tecnologica, con un approccio strutturato in fasi progressive, progettata per ridurre i rischi di implementazioni frammentate, riprogettare i flussi di lavoro end-to-end - dalla supply chain alle funzioni di supporto - e trasformare l'adozione dell'intelligenza artificiale in un piano strategico che si sviluppa nel tempo."Abbiamo imparato che applicare l'AI alle organizzazioni senza ripensare il modo di lavorare ha un impatto limitato - dichiara- Dobbiamo puntare all'integrazione delle intelligenze: interconnessione, superamento della linearità gerarchica e una vera collaborazione tra persone e architetture digitali. È fondamentale riprogettare i processi e valorizzare l'input umano. Per questo sono orgogliosa di annunciare la nostra partnership con Perspective AI e la metodologia iSquared, che analizza i processi dell'impresa, identifica quelli da riscrivere e li abilita per sfruttare al massimo il valore dell'AI, con un supporto step by step. Il vero impatto non è automatico: si ottiene quando strategia, processi e persone vengono ripensati in modo coerente".