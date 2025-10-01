Vertice Ue, Meloni: "Serve responsabilità, niente provocazioni"





(Teleborsa) - Arrivando aldi Copenaghen la presidente del Consiglio,, ha toccato diversi dossier cruciali, dal conflitto inalla guerra in, sottolineando l’importanza della responsabilità e della coesione europea. Sul caso della, Meloni ha ribadito che "è una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare una responsabilità, attendere mentre c'è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze dei palestinesi". Tuttavia, ha aggiunto, "forse le sofferenze delnon erano la priorità".Meloni ha sottolineato la centralità del piano europeo per: "La cosa importante è il sostegno europeo al piano, aspettiamo la risposta di. E credo che in questa fase, di fronte ad una possibilità che sarebbe storica, insistere in un’iniziativa che ha dei margini di pericolosità e di irresponsabilità, io devo capirlo...". La premier ha richiamato anche gli appelli del, ricordando che "lasta facendo esattamente quello che ha fatto anche l’Italia".Sulla guerra in, la premier ha invitato alla prudenza davanti allecon: "Lacredo abbia la necessità di non far notare il fatto che c'era un'offensiva estiva e quella offensiva è fallita. Ciò nonostante credo che noi dobbiamo avere sangue freddo, che non dobbiamo rispondere alle provocazioni ma dobbiamo attrezzarci, questo sì".Un concetto ribadito con forza anche poco dopo: "Da una parte c’è un tentativo da parte della Russia di impedire che i paesi europei inviino altriin Ucraina, dall'altra parte penso che la Russia abbia anche una necessità di non far notare il fallimento dell’offensiva estiva. Noi dobbiamo ragionare a sangue freddo, non rispondere alle provocazioni ma attrezzarci, questo certamente sì".Il tema dellasarà al centro delle discussioni con gli altri leader europei. Meloni ha ricordato che "idell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. E oggi ci sarà una discussione molto ampia", in riferimento al progetto delSi è aperto oggi a Copenaghen ilorganizzato dalla presidenza danese, incentrato su. Come previsto per i summit informali, non ci sarà una dichiarazione finale. Alla riunione, ospitata al Palazzo di Christianborg, parteciperà in videocollegamento anche il presidente ucraino. La giornata si chiuderà con la cena di gala dei sovrani danesi Frederik X e Mary, alla vigilia del vertice dellaLa premier daneseha messo in guardia sulle minacce ibride: "Abbiamo mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore", ribadendo che la sicurezza europea "riguarda tutti" e che l’Ue deve "passare dalle parole ai fatti e aumentare il sostegno militare e finanziario all’Ucraina". Sempre per quel che riguarda le, il premier finlandeseha avvertito che "siamo quasi in guerra ibrida", citando missili, droni, sabotaggi e cavi sottomarini danneggiati. L’Alta Rappresentanteha parlato di "terrorismo sponsorizzato da uno Stato", pur senza nominare direttamente Mosca.Sul tavolo ci sarà anche l’uso deiper finanziare la difesa e la ricostruzione ucraina, una proposta sostenuta dal premier olandese