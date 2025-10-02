Milano 1-ott
43.080 0,00%
Nasdaq 1-ott
24.801 +0,49%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 1-ott
9.446 0,00%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,7978. Primo supporto visto a 0,7959. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,795.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```