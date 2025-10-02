Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,7978. Primo supporto visto a 0,7959. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,795.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)