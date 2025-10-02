Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato +0,11%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3945, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3925. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3965.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)