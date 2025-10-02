Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 19:04
24.851 +0,20%
Dow Jones 19:04
46.401 -0,09%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,27%

Ibex 35 termina a 15.496,2 Euro

Madrid porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 15.496,2 Euro.
