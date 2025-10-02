Milano
17:35
43.078
0,00%
Nasdaq
19:04
24.851
+0,20%
Dow Jones
19:04
46.401
-0,09%
Londra
17:35
9.428
-0,20%
Francoforte
17:35
24.423
+1,28%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 19.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,27%
Ibex 35 termina a 15.496,2 Euro
In breve
,
Finanza
02 ottobre 2025 - 17.53
Madrid porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 15.496,2 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,45%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,22%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Argomenti trattati
Madrid
(81)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,27%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,73%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,31%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,47%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,62%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,21%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,54%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto